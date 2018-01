Qatar Airways erhöht Flugfrequenz nach Bangkok

BUSINESS

Mi, 17.01.2018 11:45

Der zusätzliche Service beginnt am 25. März 2018

Zürich (pts018/17.01.2018/11:45) - Qatar Airways setzt ihre Expansion in Asien mit einem zusätzlichen Flug nach Bangkok fort und bietet ihren Passagieren noch mehr Flexibilität beim Besuch der thailändischen Hauptstadt.

Der zusätzliche Service nach Bangkok, der am 25. März 2018 beginnt, ist Teil der fortgesetzten Expansion der preisgekrönten Fluggesellschaft in Südostasien. Erst Ende letzten Jahres hat die Airline Flüge nach Chiang Mai in Thailand gestartet. Noch diesen Monat wird eine Verbindung zur thailändischen Stadt Pattaya eingeführt sowie im Februar nach Penang, Malaysia.

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Wir freuen uns, diesen zusätzlichen Service nach Bangkok ankündigen zu können, zu einem der beliebtesten Reiseziele Südostasiens. Mit unserer neuesten Einweihung des Fluges nach Chiang Mai und unserem bevorstehenden Start nach Pattaya freuen wir uns, es unseren Passagieren durch die Frequenzerhöhung noch komfortabler zu machen, in das Land des Lächelns zu reisen. Thailand ist sowohl für Feriengäste als auch für Geschäftsreisende eines unserer beliebtesten Reiseziele. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um unseren Passagieren noch mehr Möglichkeiten zu bieten, dieses fesselnde Land zu erleben."

Bisher operiert Qatar Airways 5 tägliche Flüge nach Bangkok. Der zusätzliche Service wird die Anzahl der wöchentlichen Flüge in die thailändische Hauptstadt auf 42 erhöhen. Weitere Destinationen in Thailand werden mit 14 Verbindungen pro Woche nach Phuket, täglichen nach Krabi und viermal pro Woche nach Chiang Mai angeflogen.

Doha - Bangkok, zusätzlicher Flugplan:

Doha (DOH) nach Bangkok (BKK) QR980 Abflug: 01.55 Uhr, Ankunft: 12.55 Uhr

Bangkok (BKK) nach Doha (DOH) QR981 Abflug: 20.35 Uhr, Ankunft: 23.45 Uhr

Qatar Airways

Elise Duverge Biensan

