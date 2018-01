"World WiFi" zeigt WLAN-Hotspots mit Handy-Cam

MEDIEN

Mi, 17.01.2018 11:30

Augmented-Reality-App erfasst verfügbare Zugänge in der Umgebung

"World WiFi": Handy-Kamera zeigt WLAN-Hotspots (Foto: norwoodsystems.com)



Nedlands (pte015/17.01.2018/11:30) - Mit der neuen App "World WiFi" können Nutzer über ihre Handy-Kamera WLAN-Hotspots in der Umgebung entdecken. Die smarte Software, die sich der Augmented-Reality-Technologie bedient, hat das australische Unternehmen Norwood Systems http://norwoodsystems.com entwickelt.

Gesicherte Privatsphäre

Entdeckt ein Nutzer durch seine Smartphone-Kamera in der Nähe einen verfügbaren Hotspot, kann er mit einem einzigen Fingertipp eine Verbindung herstellen und für künftige Besuche auch eine automatische Kopplung auswählen. Geschäftsführer Paul Ostergaard zufolge bietet die App hochqualitatives Mapping in Kombination mit einer Technologie, die die Privatsphäre der Benutzer über Virtual Private Network (VPN) schützt. Die VPN-Technologie verschlüsselt Daten, die über WLAN-Netzwerke gesendet werden und minimiert so das Risiko von Hacking.

World WiFi ist die erste App dieser Art, die eine solche Sicherheitseinstellung bietet. Für diejenigen, die sich nicht automatisch mit einem öffentlichen WLAN-Hotspot verbinden möchten, bietet die App Benachrichtigungen an, sobald eine mögliche Verbindung innerhalb der Reichweite besteht. Um die automatische Verbindung oder die VPN-Funktion zu verwenden, müssen Benutzer jedoch auch eine Abonnementgebühr entrichten.

Interessierte App-Partner

Norwood Systems plant Partner, wie etwa Reiseunternehmen, an Bord zu holen. Diese Partner könnten ihre Netzwerke zur App hinzufügen. Ebenso sollen Telekommunikationsunternehmen beteiligt werden, um die App als Teil eines Prämienprogramms zu nutzen. "Es gibt eine Reihe anderer Telekommunikationsunternehmen, die uns mitteilten, dass sie möglicherweise die App nutzen möchten, um das Angebot an ihre Kunden anzupassen - insbesondere, wenn sie kein eigenes physisches WLAN-Netzwerk eingerichtet haben", erklärt Ostergaard.

Durch die Verbindung über die App können Nutzer zudem Anmeldebildschirme umgehen, die zur WLAN-Benutzung oft nach E-Mail-Adressen und der Zustimmung der allgemeinen Geschäftsbedingungen fragen. Derzeit ist die Anwendung nur für Nutzer von Apple-Geräten verfügbar. Die Betreiber planen 2018 jedoch auch die Veröffentlichung einer Android-Version.

