BUSINESS

Mi, 17.01.2018 11:10

Bacher Systems zählt zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands im deutschsprachigen Raum

Wien (pts012/17.01.2018/11:10) - Bacher Systems mit Sitz in Wien gehört zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Focus-Business in Zusammenarbeit mit kununu.com, dem Arbeitgeberbewertungsportal für Angestellte, Lehrlinge und Bewerber erstmals durchgeführt hat.

Unter den 1300 beliebtesten mittelständischen Arbeitgebern im deutschsprachigen Raum platziert sich Bacher Systems auf Rang 70 im Branchen-Ranking "Telekommunikation und IT" bzw. Rang 190 in der Gesamtwertung.

"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit im Arbeitsumfeld. Daher ist es uns wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine motivierende und konstruktive Grundstimmung bringen", bringt es Bacher Systems-Geschäftsführer Manfred Köteles auf den Punkt und meint weiter: "Wir freuen uns daher besonders, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben und dadurch unser Engagement auch nach außen hin sichtbar gemacht wird."

Um die 1300 Top-Arbeitgeber des Mittelstands in der DACH-Region zu ermitteln, werteten Focus-Business und das Marktforschungsunternehmen Media Market Insight rund 13.000 Datensätze mit mehr als 324.000 Arbeitgeber-Urteilen des Bewerbungsportals Kununu aus. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mindestens elf und höchstens 500 Mitarbeitern. Um in die finale Auswahl zu kommen, mussten sie bestimmten Kriterien genügen - zum Beispiel ihren Sitz in der DACH-Region haben, auf Kununu mit 4,12 von fünf Punkten oder besser bewertet sein und eine Mindestanzahl an aktuellen Kununu-Bewertungen vorweisen können. Die endgültige Platzierung bestimmt ein Punktewert, der sich aus dem Bewertungsdurchschnitt, der Anzahl der Bewertungen auf Kununu und der Mitarbeiterzahl zusammensetzt.

Über Bacher Systems

Als Systemhaus für IT-Infrastruktur, IT-Security und Data Analytics arbeiten wir gemeinsam daran, die Anforderungen unserer Kunden optimal zu erfüllen. Dabei achten wir in unserer Arbeit darauf, es Menschen leichter zu machen, die Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit ihrer Prozesse mit IT zu verbessern. Wer bei Bacher Systems arbeitet, will IT und Mitverantwortung leben. Darum wird bei uns Proaktivität gefördert, Raum für Individualität gegeben und das tägliche Miteinander partnerschaftlich gestaltet. So ist es auch möglich, dass wir in unserer Arbeit aufgehen und unseren Kunden höchste Qualität garantieren können.

Rückfragehinweis:

Bacher Systems EDV GmbH

Mag. Madeleine Grünwidl

Marketing Communications Manager

mobile: +43 664 60 126 262

phone: +43 1 60 126-262

email: m.gruenwidl@bacher.at

http://www.bacher.at

(Ende)