Qatar Airways verlängert Sales-Kampagne

LEBEN

Di, 16.01.2018 18:05

Airline bietet für weitere drei Tage attraktive Rabatte für alle Klassen an

Verlängert: Attraktive Rabatte für alle Klassen



Zürich (pts036/16.01.2018/18:05) - Qatar Airways hat ihre globale Verkaufskampagne bis zum 19. Januar 2018 verlängert. Damit bietet sie Fluggästen weiterhin fantastische Tarife in der Economy, Business und First Class an.

Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin äussert sich zu der Aktion: "Wir freuen uns zu verkünden, dass wir die Global Travel Boutique Promotion verlängern, damit noch mehr Reisende die Vorteile der Rabatte nutzen können. Durch die Erweiterung unseres Angebotes erhalten unsere Passagiere noch mehr Zeit, um attraktive Preisnachlässe für Flüge zu aufregenden Zielen rund um den Globus zu erhalten. Die Sales-Kampagne ermöglicht es Fluggästen ausserdem, sowohl ihre Qmiles zu verdoppeln als auch mit ihren Lieben zu reisen, indem sie unser Business-Class-Partnerangebot wählen."

Reisende können während dieser zeitlich befristeten Aktion Rabatte von bis zu 46 Prozent auf Business- und Economy-Class-Flüge geniessen und das spezielle Business-Class-Partnerangebot der Fluggesellschaft nutzen.

Interessierte haben weiterhin die Möglichkeit, ihre nächsten Reisen zu ihren Lieblingszielen auf dem wachsenden globalen Netzwerk von Qatar Airways in der Economy Class aus der Schweiz ab 489 Franken zu buchen. Weitere Rabatte sind auch für alle kürzlich von der Fluggesellschaft hinzugefügten Destinationen verfügbar.

Passagiere erhalten bei der Buchung über dieses Angebot die doppelte Anzahl an Qmiles und ausserdem bis zu 15 Prozent Ermässigung auf Al Maha Meet and Greet-Services, 10 Prozent Rabatt auf RC-Mietwagen sowie 20 Prozent Rabatt auf bis zu vier Fahrten mit dem Blacklane Chauffeur-Service.

Qatar Airways wird ihr globales Netzwerk im Laufe des Jahres 2018 weiter ausbauen, indem Flüge zu weiteren globalen Destinationen, einschliesslich Pattaya, Thailand; Penang, Malaysia sowie Canberra, Australien hinzugefügt werden.

