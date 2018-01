Schloss Hohendorf startet in das neue Jahr 2018 mit Marimba und A Capella

LEBEN

Mo, 15.01.2018 15:30

Groß Mohrdorf (pts020/15.01.2018/15:30) - Nach einem spektakulären Jahreswechsel in der Kultur-Residenz Schloss Hohendorf laufen die letzten Vorbereitungen für die ersten Konzerte des neuen Jahres: am Freitag, den 19.Januar 2018, zeigen der Spanier Francisco Manuel A. Rodriguez und Partnerin Theresia Seifert, was in dem melodisch-rhythmischen Schlagzeug der Marimbas steckt. Ob klassisch-klangvoll oder rhythmisch-temperamentvoll: das einst aus Afrika stammende Instrument, das dann in Guatemala und anderen lateinamerikanischen Ländern, aber auch in Japan weiterentwickelt wurde, zieht jeden Zuhörer in seinen Bann. Mit Francisco Rodriguez spielt ein Profi dieses Instrument, dessen Kunst durch sein spanisches Temperament und kombiniert mit seiner Erfahrung in Japan an Einzigartigkeit nicht zu überbieten ist. Auf Grund der besonderen Einladung der berühmten japanischen Marimba-Virtuosin und Komponistin Keiko Abe und unterstützt durch ein Stipendium des Rotary Clubs hat er heute die Sensibilität, dieses faszinierende Instrument mit allen Facetten der afrikanischen, lateinamerikanischen und japanischen Kunst auf einzigartige Weise zum Klingen zu bringen.

Vierstimmige A-Capella-Songs aus Schweden

Am Samstag, den 3. Februar 2018, sind mit der Gruppe KONGERO vier reizende Schwedinnen zu Gast im Schloss, die in unverwechselbarer Weise vierstimmig A-Capella-Songs vortragen.

Die Musik der vier Sängerinnen ist gekennzeichnet von treibenden Rhythmen, dicht verflochtenen Harmonien und der Klarheit ihrer wunderbaren Stimmen. Kongeros Repertoire besteht aus traditionellen schwedischen Folksongs und selbstgeschriebenen Liedern und Melodien. Sie erzählen Geschichten, die das Leben schreibt, mit bewegenden Liebesliedern, dramatischen mittelalterlichen Balladen und launigen Songs.

Mit großem technischen Können, unwiderstehlicher Musizierfreude und brillanten Arrangements kreieren sie einen einzigartigen Sound, der die traditionelle Musik Schwedens frisch und modern auf die Bühnen dieser Welt bringt und für den die vier Sängerinnen selbst gern den Begriff Folk'apella gebrauchen: mittelalterliche Ballade, modern und kreativ interpretiert. Kongero hat bisher vier Alben veröffentlicht und ein breites Publikum erreicht - so beispielsweise in Skandinavien, Deutschland, Belgien, Großbritannien, Kanada, Israel, Japan und in den USA.

Weekend Specials: Privat zu Gast im Schloss und feiern mit den Künstlern

Ein romantisches und abwechslungsreiches Wochenende der Superlative in Deutschlands beliebtester Urlaubsregion bietet der Veranstalter der Konzerte des Kultur-Schlosses Hohendorf, PR CONNEXION Ltd, für alle Kultur-Liebhaber: eine Auszeit in Stralsund, dem Tor nach Rügen, inmitten faszinierender Natur an der Ostsee. Das Wochenend-Paket für zwei Personen mit zwei Übernachtungen in einem Schloss-Apartment wird kombiniert mit Eintrittskarten zum Konzert, einer Begrüßung und der einzigartigen (nicht käuflichen) Einladung zu dem After-Show-Event mit den Künstlern.

Dieses Angebot gilt für alle Wochenenden mit Veranstaltungen. Preis: ab 395,- Eur (begrenzte Verfügbarkeit).

Ein Schloss mit großer Geschichte öffnet sich privaten Interessenten

Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrieges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der Familie Klot-Trautvetter wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über mehrere Jahre als Hotel geführt. Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 privaten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten und auch veräußert werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende Anwesen gehört ein von Peter Joseph Lenné konzipierter drei Hektar großer Park.

Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadisch für die Öffentlichkeit geöffnet. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Gutshaus Dummerstorf (Kultur im Gutshaus Dummerstorf e.V.) durchgeführt und von Prof. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und Theater Rostock, geleitet.

Private Interessenten können Wohneinheiten unterschiedlichster Größe und Ausstattung in der Schloss- und Kultur-Residenz "Schloss Hohendorf" - dem Schloss-Resort an der Ostsee - erwerben. Der Veranstaltungssaal sowie die angrenzende Bar und ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen während der Veranstaltungen offen.

Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reizvollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der beliebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Umgebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.

Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf

Tel.: 040-53004950

Web: http://www.schloss-hohendorf.de

oder über Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund, Alter Markt 9, Tel.: 03831/24690

Schloss Hohendorf

Presse, Marketing & Events

Christiane Hensel-Gatos

Tel: 040/53004950, Mobil: 0170-8383057, E-Mail: c.hensel-gatos@schloss-hohendorf.de

Journalisten erhalten auf Anfrage und unter Vorlage ihres Presseausweises freien Eintritt.

