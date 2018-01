Renault verkauft 2017 so viele Autos wie nie zuvor

BUSINESS

Renault in China: Der boomende Markt wächst weiter



Boulogne-Billancourt/Paris (pte018/15.01.2018/13:30) - Noch nie zuvor hat der französische Autobauer Renault http://renault.com so viele Fahrzeuge absetzen können wie in 2017. Wie das in Boulogne-Billancourt beheimatete Unternehmen, das auch die Marke Dacia produziert, heute, Montag, bekannt gegeben hat, wurden in den vergangenen zwölf Monaten weltweit 3,76 Mio. Autos abgesetzt. Gegenüber 2016 sind das 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. In den kommenden vier Jahren soll der Umsatz die Schwelle von 70 Mrd. Euro überschreiten.

Steigender Absatz in allen Regionen

Branchenexperten führen den gegenüber den Vorjahren deutlich gesteigerten Absatz vor allem auf die Erneuerung der Modellpalette und die Expansion in neue Märkte zurück. Vor diesem Hintergrund zeigt sich auch das Management mit Blick in die Zukunftsaussichten des Konzerns optimistisch. "Wir steigern den Absatz und unseren Marktanteil in allen Regionen", heißt es.

Konkret erwartet die Konzernführung unter der Leitung von Carlos Ghosn für 2018 ein Wachstum der globalen Pkw-Nachfrage von 2,5 Prozent (Vorjahr plus 2,3) Prozent. Zwar wachse der Heimatmarkt Europa nur geringfügig. Vor allem aber der russische Absatzmarkt werde jedoch aller Voraussicht nach um bis zu zehn Prozent zulegen. In den Märkten China, Brasilien und Indien hingegen rechnet der nach Volkswagen und PSA Peugeot Citroen drittgrößte europäische Autobauer mit einem Wachstum zwischen fünf und sechs Prozent.

