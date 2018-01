Spitzenkoch René Kaufmann und Hormon-Kommissarin Christine Thanner servieren Super-Hormonsuppe

LEBEN

Zürich (pts007/12.01.2018/08:35) - Hormone wecken uns am Morgen auf und lassen uns am Abend schlafen. Und Hormone geben uns die Energie, die wir für den Start in ein neues Jahr dringend brauchen. Genau darüber berichtet Christine Thanner in ihrem Vortrag am Samstag, 20. Januar, ab 9.55 Uhr im Hotel & Restaurant Rössli Illnau (bei Zürich): "Mit unserem Hormon-Aperó zeigen Spitzenkoch René Kaufmann und ich, wie genussvoll und einfach man Hormone in den täglichen Speisezettel einbauen kann. Denn Hormone beeinflussen unsere Leistungsfähigkeit, unsere geistigen Fähigkeiten, unseren Schlaf, unsere Bewegung, die körperliche Attraktivität und steuern sogar unsere Lust. Jeder Gast kann sich davon überzeugen und unsere berühmte Super-Hormonsuppe und die unterschiedlichsten Aperó-Häppchen verkosten. Zubereitet von einem der besten Köche in der Schweiz mit 14 Gault Millau-Punkten und Gewinner des Gastrostern 2017, René Kaufmann."

Info zum Aperó: https://en.xing-events.com/jan2018.html

Hormone bestimmen unser ganzes Leben! Darum werden im kurzen Vortrag von Christine Thanner die wichtigsten Fragen zu Hormonen beantwortet:

- Warum sind Hormone so wichtig?

- Welches sind die 6 wichtigsten Hormone für Frauen und Männer?

- Die "goldenen" Hormone und was sie für unseren Körper tun!

- Wie kann man Hormone auf natürliche Arten balancieren, aktivieren, trainieren?

Der Vortrag mit Fallbeispielen aus der Praxis von Hormonkommissarin Christine Thanner, enthält auch Tipps für Übungen und Pflanzentipps.

Samstag, 20. Januar, 9.55 Uhr (Ende ca. 13 Uhr), Hotel & Restaurant Rössli Illnau (bei Zürich)

