"Your Screen" wird zu "Urban Story"

Wien (pts009/11.01.2018/10:40) - Knapp 19.000 Facebook-Fans hat die Challenge-Plattform yourscreen.club bereits. Jetzt erhöht die Website, die den Gewinnern ihrer Wettbewerbe reichweitenstarke Auftritte auf digitalen Gewista-Screens in Wien verschafft, ihre Attraktivität: Die Fotos und Movies der Gewinner sind in Zukunft auch auf INFOSCREEN zu sehen. Dafür wird nicht nur der Name der Plattform auf "Urban Story" geändert und der Gesamtauftritt modernisiert. Attraktiver werden freilich auch die Wettbewerbe, die in Zukunft angeboten werden.

"Unser Team hat ein spannendes Konzept für die Weiterentwicklung der Challenges entwickelt", sagt INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl. Details verrät er freilich noch keine. "Die Beiträge der Siegerteams werden jedenfalls für beste Unterhaltung unserer INFOSCREEN-Zuseher sorgen." Immerhin erreicht der Fahrgast TV-Sender alleine in der Wiener U-Bahn täglich 427.000 Österreicherinnen und Österreicher. Ähnlich hoch ist die Reichweite in den Wiener Straßenbahnen und Bussen. Schon in Kürze wird "Urban Story" zum Mitmachen an der ersten Challenge aufrufen.

