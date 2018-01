Neuer Wehrfritz-Katalog für Krippe, Kindergarten und Schule im Jubiläumsjahr

BUSINESS

Vollgepackt mit Neuheiten und bewährten Produkten: Der Wehrfritz-Katalog



Bad Rodach (pts024/10.01.2018/15:15) - Der neue Hauptkatalog von Wehrfritz erscheint dieses Jahr unter einem besonderen Stern, denn er läutet das Jubiläumsjahr des Unternehmens ein: Seit stolzen 80 Jahren versorgt der Marktführer Wehrfritz soziale Einrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen mit praxisnahen Lösungen für den pädagogischen Alltag. Ziel ist es, Kinder fit für die Zukunft zu machen und die Kernkompetenzen zu fördern, die sie im 21. Jahrhundert brauchen. Das Sortiment reicht dabei von Lehr- und Lernmitteln über eine große Auswahl an Bastelbedarf bis hin zu innovativen Lern- und Raumkonzepten für den Elementar- und Primarbereich.

Wertvolle Grundlagen für den pädagogischen Alltag

Fast 1.300 Seiten umfasst der neue Wehrfritz-Katalog. In leserfreundlich gestalteten Rubriken finden pädagogische Fachkräfte neben bewährten und neuen Produkten auch auf ihren Arbeitsalltag zugeschnittene Anregungen, Hintergrundinfos und Expertentipps. Zudem setzt der Katalog verschiedene Schwerpunktthemen. Neben etwa digitalen Medien oder dem Kreativ-Lernpfad, der Kinder fit für die Zukunft macht, liegt der Fokus dieses Mal auch auf der Fröbel-Pädagogik. Die Ideen des berühmten deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel werden von Wehrfritz neu gedacht und für die Bildungs- und Entwicklungsstandards von heute adaptiert. Auf diese Weise können Kinder ihr kreatives Potenzial entfalten und unter professioneller Begleitung die Welt entdecken. Eine nachhaltige Bildung und Kindesentwicklung steht dabei im Vordergrund: Gerade in Zeiten von Touch-Screen und medialer Überreizung ist es wichtig, Kindern Themen anschaulich und in ihrem natürlichen Umfeld, Schritt für Schritt, näherzubringen. Angelehnt an die Pädagogik Fröbels kann dabei auch die Natur als Vorbild und Inspiration dienen.

Der neue Wehrfritz-Katalog wird an Krippen, Kindergärten und Schulen in Deutschland und Österreich versandt. Er kann kostenlos unter Tel: 0800/9564956 (für Deutschland) bzw. 0800/8809400 (für Österreich) angefordert werden oder online unter http://www.wehrfritz.com/kataloge . Hier besteht auch die Möglichkeit, den neuen Katalog sowie alle weiteren aktuellen Kataloge und Broschüren als PDF herunterzuladen oder online durchzublättern.

Ansprechende Angebote und Aktionen zum 80-jährigen Firmenjubiläum

Neben alledem bildet der neue Hauptkatalog von Wehrfritz auch den Auftakt zum diesjährigen Firmenjubiläum. Im April 2018 ist die Gründung des Kindergartenausstatters genau 80 Jahre her und das möchte das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden feiern. Aus diesem Anlass präsentieren sich auf den Einstiegsseiten der Katalogrubriken insgesamt 18 Top-Produkte als attraktive Jubiläumsangebote, die das gesamte Jahr 2018 gelten. Auch auf Messen und den Wehrfritz-Fachtagen warten viele besondere Aktionen und das ein oder andere Geschenk auf die Besucher.

Aktuelle Informationen zum Firmenjubiläum finden sich unter: http://www.wehrfritz.com/geschenketisch

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2018 gibt es unter: http://www.wehrfritz.com/veranstaltungen

Über alle anstehenden Termine und Aktionen informiert das Unternehmen zudem auf seiner Website unter http://www.wehrfritz.com sowie im Newsletter. Eine Anmeldung für den Wehrfritz-Newsletter ist möglich unter: http://www.wehrfritz.com/newsletter

Über Wehrfritz

Seit 80 Jahren ist Wehrfritz der kompetente Partner, wenn es um die Möblierung und Ausstattung von sozialen Einrichtungen geht: von Kinderkrippen und Kindergärten über Schulen, Horte sowie Heime aller Art bis hin zu Mehrgenerationenhäusern und Therapieeinrichtungen. Seit über 15 Jahren unterstützt Wehrfritz zudem im Bereich "miteinander leben" Menschen, die sich tagtäglich in Therapie-, Altenpflege- und Betreuungseinrichtungen für andere einsetzen. Sie finden bei uns alles für Ihre tägliche Arbeit: Möbel, Lehr- und Lernmaterialien, Spiel- und Arbeitsmittel, Sport- und Bewegungsangebote für drinnen und draußen sowie ein sehr breit gefächertes Angebot an Materialien zum Basteln, Werken und Kreativsein.

Wehrfritz ist ein Unternehmen der HABA-Firmenfamilie. Als HABA-Firmenfamilie vereinen wir vier Unternehmensbereiche unter einem Dach: HABA, JAKO-O, Wehrfritz und project. Die HABA-Firmenfamilie beschäftigt im nordbayerischen Bad Rodach (Oberfranken) etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

