Wie stelle ich mein biologisches Alter fest?

Nienburg an der Weser (ptp022/09.01.2018/14:00) - Je älter Menschen werden, desto weiter geht die Schere zwischen Gleichaltrigen auseinander. Mancher ist mit 70 noch topfit, ein anderer fühlt sich mit 40 alt. Und es gibt 90-jährige Marathonläufer. Allein an der sportlichen Fitness kann das biologische Alter nicht festgemacht werden. Die "globale Fitness" sagt dagegen viel über das biologische Alter aus.

Was ist die globale Fitness?

Ein sehr wichtiges Kriterium für die globale Fitness ist die Herz-Raten-Variabilität, kurz HRV. Die Betonung liegt dabei auf Variabilität. Sie sagt aus, inwieweit der Körper in der Lage ist, den Herzrhythmus an die momentanen Erfordernisse anzupassen. Wird Leistung verlangt, schlägt das Herz sofort schneller. Tritt eine Ruhephase ein, verlangsamt sich der Herzschlag. Wie gut das bei Ihnen funktioniert, können Sie schon beim tiefen Ein- und Ausatmen feststellen. Einatmen bedeutet Anspannung, Ausatmen bedeutet Entspannung. Steigt der Herzschlag zum Beispiel bei jedem tiefen Einatmen auf 70 an und verlangsamt sich beim Ausatmen auf 50, ist die HRV 20. Je höher dieser Wert, desto besser.

Wie wird die HRV gemessen?

Ohne spezielle Technik ist das nicht möglich. Neu auf dem Markt ist bioRelaxx. Sie installieren bioRelaxx in ihrem Computer, schließen die bioRelaxx-USB-Messbox an und tasten über einen kleinen Sensor am Ohrläppchen ihren Herzrhythmus ab. Auf dem Bildschirm wird in Echtzeit angezeigt, wie sich ihr Herzrhythmus beim Ein- und Ausatmen verändert. Am Ende des Tests erhalten Sie eine Auswertung, die auch das biologisches Alter vergleicht.

Was mache ich, wenn meine HRV nicht gut ist?

Mit bioRelaxx messen Sie nicht nur ihre HRV, sondern können sie gezielt trainieren. Dazu Claus Wagner vom bioRelaxx-Kundenservice: "Als Basis hat bioRelaxx die HRV-Messung. Darüber hinaus - und das ist der wesentlichere Punkt - bietet es per HRV-Biofeedback-Training die Möglichkeit, die HRV entscheidend zu verbessern. Die Fähigkeit des Körpers, den Herzrhythmus ständig und sehr fein den Erfordernissen anzupassen, kann trainiert und damit deutlich verbessert werden. Die von uns angewandte Methode des HRV-Biofeedbacks ist medizinisch erprobt, wissenschaftlich anerkannt, wird seit Jahren in Praxen und Kliniken angewandt. Mit bioRelaxx haben wir eine preiswerte Möglichkeit geschaffen, dieses sehr effektive Training zuhause durchzuführen. So verbessern Sie Ihre globale Fitness und damit das biologische Alter jeden Tag ein Stück mehr."

Wo kann ich mehr über bioRelaxx erfahren?

Unter http://www.biorelaxx.de wird ausführlich beschrieben, wie das HRV-Biofeedback-Training funktioniert, welchen medizinischen Hintergrund es hat und bei welchen Krankheitsbildern es eine wirksame, dauerhafte Hilfe sein kann. Im bioRelaxx-Online-Shop können Sie es risikofrei mit 14-tägigem Rückgaberecht bestellen.

