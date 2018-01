15 Jahre Abfertigung NEU: VBV - Vorsorgekasse führend

BUSINESS

Di, 09.01.2018 12:20

Wien (pts018/09.01.2018/12:20) - Seit dem Start der Abfertigung NEU vor 15 Jahren in Österreich schreibt die VBV - Vorsorgekasse zahlreiche Erfolge. "Wir erwirtschaften seit unserer Gründung die langfristig beste Performance der Branche für unsere Kunden - aus 100 Euro im Jahr 2003 wurden bis Ende 2017 rund 154 Euro. Seit Veranlagungsbeginn investieren wir nach strengen ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien", betont Vorstandsvorsitzender Heinz Behacker, "Kunden werden bei ihrer persönlichen Vorsorge immer anspruchsvoller und das ist gut so!"

Die Zahlen sprechen eindeutig für die Strategie der nachhaltigen Vorsorgekasse. 22.000 neue Verträge in den letzten 12 Monaten bestärken den Marktführer in seinem Tun. Insgesamt verwaltet der Finanzdienstleister ein Veranlagungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro für über 3 Millionen Beschäftigte bzw. Selbständige. 190.000 davon konnte die VBV - Vorsorgekasse 2017 neu gewinnen.

Die Qualität wird jährlich durch die Kundenumfrage sowie durch zahlreiche Auszeichnungen und Alleinstellungsmerkmale bestätigt. Besonderes Highlight 2017: Der Staatspreis für Unternehmensqualität sowie das abermalige Top-Ranking durch den Verein für Konsumenteninformation. 2016 wurde die VBV als Testsieger und einzige Vorsorgekasse mit "sehr gut" ausgezeichnet. Dieser Spitzenplatz wurde auch für 2017 bestätigt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist bei der VBV - Vorsorgekasse seit 2002 Programm. Noch vor der Einführung der Abfertigung NEU gründete der Pionier der Branche einen Ethikbeirat. Einen Nachweis für den Beitrag zu einer enkeltauglichen Zukunft leistet der Finanzdienstleister unter anderem in dem er jährlich den CO2-Fußabdruck der Veranlagung veröffentlicht. Dieser ist ein Drittel kleiner als von Aktien und Anleihen weltweit.

Die VBV - Vorsorgekasse ist Pionier in nachhaltiger Veranlagung seit ihrer Gründung vor 15 Jahren. Für ihre Vorreiterrolle wurde der Finanzdienstleister bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Sie ist u.a. Staatspreisträger für Unternehmensqualität, VKI- Testsieger und Klimaschutzpreisträger. Der Marktführer in der obligatorischen, betrieblichen Vorsorge ("Abfertigung NEU") betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigen in Österreich. https://www.vorsorgekasse.at

