Qatar Airways startet erste globale Sales-Kampagne für 2018

LEBEN

Di, 09.01.2018 10:25

Zürich (pts014/09.01.2018/10:25) - Qatar Airways freut sich, den Start der ersten globalen Sales-Kampagne für das neue Jahr anzukündigen. Es handelt sich dabei um die beliebte Global Travel Boutique-Promotion, welche Passagieren attraktive Rabatte für alle preisgekrönten Klassen der Airline bietet. Die Global Travel Boutique-Promotion ist mit einer exklusiven Auswahl an Sparangeboten zu weltweiten Destinationen in Economy, Business und First Class zurück.

Fluggäste sind dazu eingeladen, ihre nächste Reise mit Qatar Airways zu planen und dadurch bei der Buchung von bis zu 50 Prozent Rabatt sowie speziellen Partnertarifen in Business und First Class zu profitieren. Familien mit Kindern können zusätzlich reduzierte Kindertarife in Anspruch nehmen.

Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin äussert sich zu der Aktion: "Wir freuen uns, in das Jahr 2018 mit unserer Global Travel Boutique-Promotion, der ersten Sales-Kampagne für dieses Jahr, zu starten. Die Aktion folgt auf den Erfolg der letzten Global Travel Boutique-Kampagne, indem sie Passagieren attraktive Rabatte auf Tickets in allen Klassen bietet. Diese Promotion ist ein toller Weg, um das Jahr 2018 zu beginnen. Wir laden alle unsere Fluggäste ein, die Vorteile der Rabatte und Preise zu nutzen."

Bei Buchungen zwischen dem 9. und 16. Januar 2018 für den Reisezeitraum von 9. Januar und 10. Dezember 2018 haben Reisende die Möglichkeit, doppelte Qmiles zu sammeln.

Es können Flüge zu den beliebtesten Zielen im weltweiten Streckennetzwerk von Qatar Airways gebucht werden. Economy Class-Tarife sind ab CHF 489 erhältlich. Weitere Rabatte gibt es auf kürzlich eingeführte Strecken.

Weiterhin bietet die Promotion Qatar Airways-Passagieren bis zu 15 Prozent Rabatt auf den Al Maha Service und den Loungezugang, bis zu 10 Prozent Rabatt auf Automietungen bei RCC sowie 20 Prozent auf bis zu 4 Fahrten mit dem Chauffeur Service-Partner von Qatar Airways, Blacklane.

(Ende)