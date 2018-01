Gratis-Download: Der Wein-Kalender 2018 aus dem Vulkanland

LEBEN

St. Peter am Ottersbach (pts009/09.01.2018/09:10) - Der Pressetherapeut informiert: Unverfälschte Weine! Das will man auf einem idyllischen Weingut im steirischen Winzer-Vulkanland erreichen. Und das wird auch erreicht. Jedes Jahr erneut. Mit viel Liebe zum Wein und zum Heimatboden. auf dem er wächst. Das Weingut Ploder-Rosenberg http://www.ploder-rosenberg.at arbeitet kompromisslos, puristisch und gerade darum extrem erfolgreich, wie die vielen Auszeichnungen für die produzierten Weine beweisen.

Maria Ploder über das Weinverständnis der Familie: "Wir belassen dem Wein seine Eigenheiten - man soll das Vulkanland spüren und daher wird bei uns im Weinkeller nur sehr reduziert bei der Weinwerdung eingegriffen. Wein, nach biodynamischen Grundsätzen (DEMTER) - pur und ehrlich. Der reine Geschmack ist uns wichtig." Man ist Mitglied bei Demeter, Slow Food, Vegan. Zu Beginn des Jahres gibt es ein kleines virtuelles Dankeschön - den ersten Ploder-Rosenberg Wein-Kalender 2018 als Gratis-Download für alle, die das ganze Jahr mit dem Wein leben wollen. Der Ploder-Rosenberg Wein-Kalender 2018 kann ganz einfach mit dem Betreff: "Wein-Kalender 2018" unter office@ploder-rosenberg.at GRATIS angefordert werden.

Echt ehrlich - echt Vulkanland - ganz einfach Echtwein!

"Ja, wir sind steirische Sturschädel und stolz darauf. Wir haben schon immer Wein anders gesehen als die anderen. Charakterweine und deren Erzeuger gehen individuelle Wege, sind weniger Diplomaten denn Originale, aber halt von Grund auf direkt, geradlinig, ehrlich und kompromisslos, wenn es um Qualität beim Wein geht. Wir machen Echtwein", so Weinbauer Alfred Ploder. Darum sind in den letzten Jahren auch viele Experimente entstanden, um der wahren unverfälschten Seele des Weins noch näher zu kommen. Es werden Rotweine, Weißweine, Schaumweine (Sekt) und auch Amphorenweine produziert.

Wein, ähnlich wie bei den Georgiern - Amphorenweine!

Wer einmal eine Zeitreise zurück in die Anfänge der Weinproduktion machen will, hat mit den limitierten Abfüllungen der Amphorenweine von Ploder-Rosenberg die Gelegenheit. "Das ist ein Wein, der so ganz anders ist und speziell für alle Weinkenner, die schon alles probiert und verkostet haben. Das Erlebnis dieses Weins auf der Zunge ist unvergleichlich. Man muss sich diesem Wein und wie einer schönen Geliebten nähern. Dann erschließt sich die ungeheure Fülle an Aromen, Düften und man spürt das Terroir aus dem der Wein kommt. Die Georgier wussten schon was sie taten", schmunzelt Kellermeister Manuel Ploder. Wie man mit diesem Konzept auch unzählige Top-Bewertungen und Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Weinverkostungen erringen kann, zeigt ein kleiner Überblick. Manuel Ploder: "Die Auszeichnungen sind für mich immer eine kleine Anerkennung für die viele Liebe, die ich in den Wein investiere - und Zeichen dafür, dass diese Weine auch international enormen Zuspruch finden!"

Gratis-Download des Ploder-Rosenberg Wein-Kalenders 2018:

Kontakt:

Biowein von Ploder - Rosenberg

Unterrosenberg 86

A - 8093 St. Peter am Ottersbach (mitten im steirischen Vulkanland)

Österreich

Tel.: +43 3477 3234

E-Mail: office@ploder-rosenberg.at

Web: http://www.ploder-rosenberg.at

