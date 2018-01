LEBEN

Mo, 08.01.2018 07:05

Januar 2018 Sale - Stoffe Restposten bei Stoff4you.de

Donaueschingen (pts002/08.01.2018/07:05) - Das neue Jahr beginnt fulminant. Der Online-Shop https://www.stoff4you.de hat seinen Sale für Stoffe Restposten erweitert. Zum Jahresanfang 2018 können Nähbegeisterte ermäßigte Restposten unter https://www.stoff4you.de/Sale erwerben.

Die Sonderposten sind passend in Kategorien sortiert. Von Bekleidungsstoffen bis hin zu Dekostoffen wird hochwertige Meterware zu besonders reduzierten Preisen angeboten. Je nach Artikel sind bis zu über 100 Meter vorrätig und für den Abverkauf vorbereitet.

Schnell sein lohnt sich!

Mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Produkte werden unterschiedliche Stoffarten aus der saisonbedingten Lagerräumung angeboten. In dieser Kategorie finden sich auch klassische Überbestände, die ohne jeden Makel zu besonders günstigen Preisen online bestellt werden können.

Schnäppchenjäger werden bei den reduzierten B- und C-Qualitäten sowie beim Kilo-Verkauf fündig. Ergänzend werden ganze Bastelpakete in bunter Sortierung sowie Stoffreste angeboten.

Die Lieferung erfolgt nur, solange der Vorrat reicht.

Der Online-Shop stoff4you.de wird durch das in zweiter Generation familiengeführte Unternehmen Stoff Palette betrieben. Seit über 45 Jahren bietet die Stoff Palette ein umfangreiches Sortiment an günstigen Stoffen und Kurzwaren für Unternehmen und Privatkunden. Darüber hinaus werden Maßanfertigungen wie Vorhänge, Segeltücher, Tischdecken und Kissen in Zusammenarbeit mit bewährten Kooperationspartnern angeboten.

