BUSINESS

Do, 04.01.2018 15:30

sendhybrid ermöglicht die Digitalisierungsoffensive der Versicherungsbranche

Graz (pts007/04.01.2018/15:30) - Die Verbesserung des Kundenservices geht für viele Unternehmen mit dem Ausbau ihrer Online-Angebote Hand in Hand. Dies gilt in besonderer Weise auch für die Versicherungsbranche, die bisher viele ihrer Services nur direkt im Kundengespräch anbieten und mit gedruckten Verträgen fixieren konnte. Das Grazer Unternehmen sendhybrid unterstützt Versicherer und Unternehmen anderer Branchen mit der digitalen Unterschriften-Lösung hybridSign bei der Einführung rein elektronischer Prozesse.

Unterstützung digitaler Prozesse

hybridSign ermöglicht die digitale Unterschrift auf Verträgen, damit wird das Ausdrucken und hin- und retoursenden obsolet. Kunde und Betreuer gewinnen im digitalen Prozess nicht nur Zeit sondern auch sofortige Sicherheit. Zum Einsatz kommt das Signatur-Tool in der Offline Ausstattung in der Vienna Insurance Group bereits seit 2012, wo schon über 50 Prozent aller Anträge digital unterzeichnet werden. Als Online-Version ist hybridSign unter anderem eingebunden in die Versicherungsplattform Together. "Durch die Kooperation mit sendhybrid und die Integration von hybridSign in alle unsere Produkte, bieten wir unseren Kunden einen bruchfreien, digitalen Prozess um dem Vermittler wieder mehr Zeit für die eigentliche Kundenbetreuung zu geben", sagt Ing. Mag. Gerhard Schuster, CEO von TOGETHER CCA.

Online-Unterschrift im Kundenservice

Die Wiener Städtische Versicherung setzt hybridSign im Zuge ihres Web-Kundenservice ein. "Die digitale Unterschrift ist ein Feature, das unser Kundenservice noch innovativer, unkomplizierter und schneller macht", so Mag. Hermann Fried, Vorstandsdirektor der Wiener Städtischen Versicherung. Während eines Online-Chats oder Videogesprächs wird dem Kunden via Weblink ein Unterschriftenfeld zur Verfügung gestellt. In diesem kann auf jedem touch-fähigen Endgerät sofort unterzeichnet werden. Die Änderung eines SEPA Lastschrift Mandats wird so beispielsweise unmittelbar wirksam.

Digitale Signatur für adäquate Rechtssicherheit

sendhybrid stellt eine All-in-One-Kombination von elektronischen Unterschriften aller anerkannten Signatur-Qualitäten zur Verfügung. Mit digitalen Unterschriften aus hybridSign erlangen Kunden sofort adäquate Rechtsicherheit. Die elektronische qualifizierte Signatur bestätigt eindeutig die Identität des Signierenden und die Unversehrtheit eines Dokuments.

Spezialist für digitale Dokumentenverarbeitung

Zahlreiche österreichische Städte, Gemeinden, Behörden und Unternehmen vertrauen auf die Abwicklung der dualen Zustellung, Verwaltung elektronischer Postfächer und digitalen Signaturen aus dem Hause sendhybrid. So auch die Österreichische Post AG, die in Vorbereitung der Entwicklung des E-Briefs 26 Prozent am Unternehmen erworben hat. "Die digitale Unterschrift ist die logische Fortführung von der Verarbeitung digitaler Dokumente", erläutert Oliver Bernecker, Geschäftsführer der sendhybrid ÖPBD GmbH, "Unsere Kunden und deren Endverbraucher wünschen sich vermehrt rein elektronische Prozesse und wir sind in der Lage auch andere analoge Geschäftsfälle digital abzubilden - aber immer unter der Prämisse dass der Kunde über digital oder analog entscheidet - dafür steht 'hybrid' in unserem Namen."

sendhybrid

sendhybrid ist ein Beratungs- und Kommunikationsunternehmen mit den Schwerpunkten Prozess- und Marktberatung beim Dokumentenempfang und -versand mit Sitz in Graz. Im Mittelpunkt stehen dabei Kundenanforderungen, Erwartungshaltungen und Bedürfnisse von Versendern und Empfängern. Zentrales Thema stellt der nachhaltige, hybride sowie personalisierte Dokumentenversand (elektronisch & postalisch) dar, der sowohl der Prozessoptimierung (Kostenoptimierung), als auch der Kundenbindung dient. sendhybrid garantiert höchstmögliche Datensicherheit unter Einhaltung aller internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen.

(Ende)