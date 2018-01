Partnervermittlung Ernestine wünscht viel Glück für 2018 mit Johann Wolfgang von Goethe

LEBEN

Di, 02.01.2018 16:00

Lindau (ptp013/02.01.2018/16:00) - Kunden, allen Paaren, die sich bei Ernestine Gmbh kennengelernt haben und sich noch finden werden, wünschen wir alles Liebe und Vorfreude auf das kommende Jahr.

"Zum neuen Jahr"

Zwischen dem Alten

Zwischen dem Neuen,

Hier uns zu freuen

Schenkt uns das Glück,

Und das Vergangne

Heißt mit Vertrauen

Vorwärts zu schauen,

Schauen zurück.

Stunden der Plage,

Leider, sie scheiden

Treue von Leiden,

Liebe von Lust;

Bessere Tage

Sammeln uns wieder,

Heitere Lieder

Stärken die Brust.

Leiden und Freuden,

Jener verschwundnen,

Sind die Verbundnen

Fröhlich gedenk.

O des Geschickes

Seltsamer Windung!

Alte Verbindung,

Neues Geschenk!

Dankt es dem regen,

Wogenden Glücke,

Dankt dem Geschicke

Männiglich Gut;

Freut euch des Wechsels

Heiterer Triebe,

Offener Liebe,

Heimlicher Glut!

Andere schauen

Deckende Falten

Über dem Alten

Traurig und scheu;

Aber uns leuchtet

Freundliche Treue;

Sehet, das Neue

Findet uns neu.

So wie im Tanze

Bald sich verschwindet,

Wieder sich findet

Liebendes Paar,

So durch des Lebens

Wirrende Beugung

Führe die Neigung

Uns in das Jahr.

Mit den Wiener Philharmonikern und dem Donau-Walzer wünschen wir allen Verliebten, Noch-Verliebten und glücklichen Paaren das Beste für das neue Jahr!

