Wissenschaft, Kultur und Bildung - Termine im Jänner 2018

Di, 02.01.2018 08:00

Wien/Linz/Innsbruck/Salzburg (ptp001/02.01.2018/08:00) - Der VWGÖ (Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs) repräsentiert mit 202 wissenschaftlichen Gesellschaften als Mitgliedern wie keine andere Organisation die Breite und Vielfalt der österreichischen Wissenschaftslandschaft. Die Datenbank des Mitgliederverzeichnisses ist somit ein Kulturgut des österreichischen Wissenschaftsbereiches.

Viele dieser Mitgliedsgesellschaften veranstalten Seminare, Vorlesungen, Kongresse, Symposien, Ausstellungen etc., die der VWGÖ anzukündigen hilft. Die Veranstaltungsdaten werden auch an die Medien wie den ORF, verschiedene Tageszeitungen, Universitäten, den Termindienst der Presse etc. versandt.

"Archiv zum Anschauen" - Fundstücke aus unseren Sammlungen - Dauerausstellung in der Literaturhaus-Bibliothek

02.01.2018 - 01.03.2018 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien - info@literaturhaus.at. In mehr als 20 Vitrinen werden Raritäten und Gustostückerl aus den verschiedenen Archiv- u. Sammlungsbereichen präsentiert. Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-17.00 Uhr. http://www.literaturhaus.at

"Vom Mythos der erlösenden Gewalt"

09.01.2018 18:00 - 20:00 Moviemento Kino, OK-Platz 1, 4020 Linz - Kulturinstitut an der Johannes-Kepler-Universität Linz: kulturinstitut@jku.at, Essayfilm/95 min / Österreich 2017 / nach Texten von Walter Wink, Regie: Johanna Tschautscher. Musik: Gerald Höfler, Sprecherin: Margot Hruby. http://www.kulturinstitut.jku.at/

"Der Zeitungsausschnitt" - Ringvorlesung in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Wien

10.01.2018 11:00 - 13:00 Literaturhaus Zieglergasse 26A, 1070 Wien - http://www.literaturhaus.at; info@literaturhaus.at. Wöchentlich sprechen im Rahmen der öffentlich zugänglichen Vorlesungsreihe internationale Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Feldern über diese für die moderne Literatur so zentrale Quelle.

Junge LiteraturhausWerkstatt - Schreibwerkstatt für 14-20-Jährige

10.01.2018 18:00 - 20:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien - http://www.literaturhaus.at; Leitung: Sabine Schönfellner; Kontakt: junge.literaturhauswerkstatt@gmail.com

Die jungneolithischen Erdwerke von Altheim - Vortrag von Thomas Saile (Universität Regensburg)

10.01.2018 18:00 - 19:30 Zentrum für Alte Kulturen, Institut für Archäologien, Seminarraum 1, Langer Weg 11, 6020 Innsbruck - Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, office@oeguf.ac.at, http://www.oeguf.ac.at/

Possanner Colloquium "Excising Infection in the Surgical Environment [ExISE], a longer history of operating theatre design"

10.01.2018 18:00 - 20:00 Stable Gallery im Palais Brambilla, Franz Josephs-Kai 43, 1010 Wien -

Dr. Kathryn Schoefert (King's College London/ Univ. Cambridge) besucht Wien zu Archivrecherchen für das Projekt "Excising Infection in the Surgical Environment [ExISE]" und berichtet über ihre Ergebnisse und das Projekt; sonia.horn@gabrielepossanner.at; http://www.gabrielepossanner.eu/

Slam B - Poetry Slam

12.01.2018 20:00 - 22:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien - http://www.literaturhaus.at; Anmeldung ab 19.00 Uhr bei der Moderatorin mit mindestens zwei eigenen Texten für je max. fünf Minuten Performance. Infos unter: http://www.slamb.at

"Züchter-Forscher-Philosoph", Symposium zum 100. Geburtstag von Hermann Hänsel

15.01.2018 13:00 - 17:00 Universität für Bodenkultur Wien, Gregor Mendel Str. 33, 1180 Wien, Festsaal, 3. Stock. -Anmeldung per e-mail erbeten: officebp@boku.ac.at bis 10. Jänner 2018. Programm als pdf unter: http://plantbreeding.boku.ac.at/ref/Programm_Symposium_100_Jahre_Hermann_Haensel.pdf

Super LeseClub mit Diana Köhle & Didi Sommer - Leseclub für Leser/innen von 15 bis 22 Jahren

15.01.2018 18:30 - 20:30 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien - http://www.literaturhaus.at; http://www.facebook.com/Superleseclub; Im Super LeseClub werden spannende Bücher vor allem von jungen, österreichischen Autor/inn/en und Comics-Zeichner/inne/n gelesen. Diana Köhle & Didi Sommer laden zu interessanten Lektüren und anregenden Diskussionen.

BEIM ZEUS!

15.01.2018 20:15 - 21:45 Neues Institutsgebäude (NIG) der Universität Wien (1010 Wien, Universitätsstraße 7), Hörsaal III - office@parapsychologie.ac.at; Die Höhepunkte des Jubiläumskongresses 2017 der Parapsychological Association in Athen. - Referent: Prof. Peter Mulacz, Wien. http://parapsychologie.ac.at

Spätbronzezeitliche bis früheisenzeitliche Kupfergewinnung im Unterinntal - Bergbau, Erzaufbereitung und Verhüttung im archäologischen Befund

16.01.2018 18:00 - 19:30 Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Hörsaal 7 (3. Stock), Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien - Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, office@oeguf.ac.at; Vortrag von Gert Goldenberg & Markus Staudt (FZ HiMAT, Institut für Archäologien, Universität Innsbruck); http://www.oeguf.ac.at/

"Der Zeitungsausschnitt" - Ringvorlesung

17.01.2018 11:00 - 13:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien

Wöchentlich sprechen im Rahmen der öffentlich zugänglichen Vorlesungsreihe internationale Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Feldern über diese für die moderne Literatur so zentrale Quelle. http://www.literaturhaus.at

"Oberösterreich näherbringen III" - Kurt Mitterndorfer | Elisabeth Strasser | Richard Wall - Lesungen

17.01.2018 19:00 - 21:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien -

Auch die dritte Ausgabe dieser Reihe präsentiert drei Beispiele aus der überaus vielfältigen Literaturszene Oberösterreichs. http://www.literaturhaus.at

Hermann Knaus: "Detektiv" der fruchtbaren Tage

18.01.2018 18:00 - 19:00 Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte / Archiv der Universität Wien, Postgasse 9, 1010 Wien - office@wissenschaftsgeschichte.ac.at; http://wissenschaftsgeschichte.ac.at

Referenten: Dr. Susanne KREJSA MAC MANUS / Dr. med. Christian FIALA

Vorträge der Salzburger Juristischen Gesellschaft

18.01.2018 18:30 - 20:00 Hörsaal 207 des Fachbereiches Privatrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg (Churfürststraße 1, 1.Stock, A-5020 Salzburg) - Salzburger Juristische Gesellschaft; Kontakt: theresa.pfeifenberger@sbg.ac.at; Vortrag von Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas RIEDLER (Universität Linz) zum Thema "Update Versicherungsrecht 2017" http://www.uni-salzburg.at/SJG

Renate Welsh - Werkschau | Festakt | Danksagungopen

19.01.2018 19:00 - 21:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien -

Anlässlich des 80. Geburtstages geben Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Freundinnen anhand von Beispielen Einblicke in ihre Arbeit sowie in ihr gesellschaftspolitisches Engagement. http://www.literaturhaus.at

"Der Zeitungsausschnitt" - Ringvorlesung

24.01.2018 11:00 - 13:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien

Ringvorlesung rund um das Objekt "Zeitungsausschnitt". Daniela Chana: Brief und Gespräch in den Werken der confessional poets. http://www.literaturhaus.at

Vicki Baum "Makkaroni in der Dämmerung" (Edition Atelier, 2018)

24.01.2018 19:00 - 21:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien -

Neuerscheinung Frühjahr 2018 - Buchpräsentation mit Lesung & Gespräch. Neben ihrem umfangreichen Romanwerk verfasste die gefeierte Starautorin Vicki Baum auch zahlreiche feuilletonistische Texte. http://www.literaturhaus.at

Aufnahmeworkshop Fachspezifikum

25.01.2018 13:00 - 26.01.2018 19:45 Büro der AVM - Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation Paris-Lodron-Straße 32 5020 - Salzburg. Methode: Selbsterfahrung & Aufnahmegespräche ReferentInnen: Dr. Liselotte Mäni Kogler, Univ.-Doz. Dr. Gerald Gatterer u. PD Dr. Horst Mitmansgruber, Kosten: 350,-- Telefon: (0662) 884166, E-Mail office@institut-avm.at; http://www.verhaltenstherapie-avm.at/

Bronzezeitliche Ufersiedlungen - offen, befestigt, weiträumig vernetzt

25.01.2018 18:00 - 19:30 Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Hörsaal 7 (3. Stock), Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien - Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, office@oeguf.ac.at; Vortrag von Joachim Köninger (Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg); http://www.oeguf.ac.at/

Mozartwoche 2018: 26. Jänner bis 04. Februar 2018

26.01.2018 11:00 - 04.02.2018 20:00 Stiftung Mozarteum, Wiener Saal, Schwarzstraße 26, 5020 Salzburg - SAVE THE DATE: Der designierte Intendant der Mozartwoche 2019 Rolando Villazón wird das Programm für seine Mozartwoche am Freitag, den 26. Januar 2018 um 11 Uhr im Wiener Saal der Stiftung Mozarteum vorstellen. http://www.mozarteum.at

"Wir haben den Tunnel mitgebracht" - Lesungen

30.01.2018 19:00 - 21:00 Literaturhaus Seidengasse 13, Veranstaltungseingang: Zieglergasse 26A, 1070 Wien - Student/inn/en der Sprachkunst präsentieren eine Auswahl ihrer Texte, die im Laufe des Studiums entstanden sind. Lyrik und Prosa, dramatische Texte und vieles dazwischen. http://www.literaturhaus.at

