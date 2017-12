"Der Weg deines Lebens" um den Neusiedler See

LEBEN

Do, 28.12.2017 09:00

Neusiedl am See (pts004/28.12.2017/09:00) - Das Event ist bereits "Kult" und wurde jetzt auch in den Adelsstand der Extrem-Sportveranstaltungen gehoben: Die "24 Stunden Burgenland Extrem Tour" rund um den Neusiedler See, 2018 bereits zum siebenten Mal ausgetragen, wurde von einem deutschsprachigen Fachmagazin zu den Top 9 der Extrem-Events weltweit aufgenommen. Damit ist die 120-Kilometer-Tour für Geher und die 360-Kilometer-Strecke für Biker im erlauchten Kreis von Veranstaltungen von Südafrika bis Norwegen, von Kanada bis Italien.

Da verwundert es auch nicht, dass die Veranstalter soeben einen neuen Anmelde-Rekord vermeldeten: kurz vor Weihnachten haben für das Event am 26. Jänner 2018 bereits 3.500 TeilnehmerInnen vor allem aus Europa genannt. "Der Weg deines Lebens" wie es Michael Oberhauser, einer der Erfinder dieser Tour auch nennt, wird also immer begehrter bei den sportlichen Freaks! Dazu kommen noch mehr als 500 Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von "School of Walk", auf einer Teilstrecke der Tour teilnehmen werden.

Infos und Anmeldungen übrigens immer noch möglich unter: http://www.24stundenburgenland.com

Alles auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

(Ende)