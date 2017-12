Eröffnung einer Praxisgemeinschaft im Zürcher Oberland

LEBEN

Do, 28.12.2017 07:15

Pfaffhausen (pts001/28.12.2017/07:15) - Vor vier Jahren wurde von der Firma DisMark das erste ambulante Tinnitus-Therapie-Center in Maur (ZH) eröffnet. Der Erfolg dieses neuartigen Therapie-Konzeptes ließ nicht lange auf sich warten. Heute sind in der Schweiz bereits sieben und in Deutschland zwei Therapie-Zentren im Angebot.

Die Kapazitätsgrenze des ersten Centers in Maur wurde jedoch unterdessen erreicht. So begann umgehend die Suche nach geeigneten, größeren Räumlichkeiten im Zürcher Oberland. Und hier sollte der Service für den Betroffenen noch besser abgedeckt werden. Im neuen Center in Pfaffhausen sollen sich alle Fachkräfte mit einer Affinität zu Tinnitus, welche die Betroffenen ambulant unterstützen können, in einer Praxisgemeinschaft zusammenfinden.

Zu diesem Anlass werden jetzt eigenständige Fachpartner, wie Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Psychotherapeut, Physiotherapeut und Hörakustiker gesucht. Das Center bietet jedem Partner individuelle Räumlichkeiten nach Wunsch, inklusive Wartesaal für die Patienten an. Sie arbeiten völlig autonom und unabhängig, bieten jedoch einem Tinnitus-Betroffenen die Möglichkeit, ihn in Ihrem Fachbereich betreuen zu können. Auf Wunsch erhalten die Fachpartner auch massgeschneiderte Dienstleistungen, wie Patienten-Empfang, Terminplanung, Fakturierung, Kommunikation, Treuhand u.v.m.

Wie funktioniert das Tinnitus-Konzept?

Heute gibt es eine Reihe erfolgreicher Behandlungsmöglichkeiten, welche ihre Berechtigung bei ganz bestimmten Symptomatiken haben. Schwierig ist es jedoch, die richtige Therapie für sein persönliches Krankheitsbild zu finden. Genau das ist die Stärke dieses effizienten und kostengünstigen Verfahrens. der Betroffenen meldet sich zu einem kostenlosen Tinnitus-Check-up an. Dort wird ausführlich der Ursprung seines Tinnitus analysiert. Danach erhält er die Diagnose mit einem für seine Bedürfnisse zugeschnittenes Behandlungskonzept.

Eine Therapie dauert im Schnitt drei Monate und kostet je nach Diagnose CHF 300.- bis CHF 600.-. Diese besteht aus einem initialen Check-up im Center und aus monatlichen Nachkontrollen. Die tägliche Behandlung führt der Betroffene selbst zuhause durch. Der Therapieplan kann aus diversen Verfahrensanweisungen, täglichen Übungen und Behandlungen bestehen. Dafür erhalten die Betroffenen die nötige Gerätschaft und Medikation mit nach Hause.

Mehr Informationen:

- über das Therapiekonzept = http://www.tinnitus-therapie-center.ch

- über die Behandlungsmethoden = http://www.tinnitus-hilfe.ch

- über die Adressen kompetenter Fachleute = http://www.ohrensausen.eu

- Hotline: 0041 (0) 43 366 06 66

DisMark Tinnitus-Hilfe

Zürichstrasse 83

CH-8118 Pfaffhausen

T: 0041/(0)43 366 06 66

F: 0041/(0)43 366 07 66

E: info@dismark.ch

I: http://www.tinnitool.com

I: http://www.tinnitus-therapie-center.ch

(Ende)