Zirben-Hype bei BETTEN REITER: Neuorganisation in der hauseigenen Manufaktur

BUSINESS

Mi, 27.12.2017 09:10

Wien/Leonding, 27.12.2017 (pts004/27.12.2017/09:10) - Betten und Pölster aus Fairtrade Baumwolle und mit Zirbenflocken sind dabei die Verkaufsschlager.

Österreichs Heimtextilien-Experte BETTEN REITER punktet zur Weihnachtszeit mit seinen hauseigenen Manufakturprodukten und verzeichnet dort ein zweistelliges Wachstum. "Das Christkind verliebte sich heuer vor allem in unsere Zirbenprodukte aus österreichischer Herstellung. Innovationen wie das Unterbett mit Zirbenflocken haben sich aus dem Stand in die Top-Seller katapultiert", freut sich Geschäftsführer DI Peter Hildebrand. Gefragt sind auch die Fairtrade-Produkte aus der BETTEN REITER Manufaktur. Decken und Pölster aus zertifizierter Fairtrade-Baumwolle verschafften dieser Produktkategorie ein Umsatzwachstum von mehr als 190 Prozent seit Beginn des Geschäftsjahres. Wachstumstreiber sind zudem auch Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Allergikern ausgerichtet sind. Hildebrand, der mit dem Leondinger Produktionsbetrieb als einer der wenigen Textilfabrikanten Österreich treu geblieben ist, sieht in der steigenden Nachfrage nach Qualität und Regionalität den Trend zur Wertschätzung heimischer Waren und zur Transparenz bestätigt.

Neuorganisation der Manufakturproduktion

Insbesondere Heimtextilien mit weichen Zirbenflocken sind bei BETTEN REITER in diesem Geschäftsjahr wahre Verkaufshits - zurecht, denn die vielseitige Zirbe gilt als ein ausgesprochen gesundheitsförderndes Holz, das sich positiv auf den Organismus und auf den Schlaf auswirkt.

Ob des großen Hypes wurde in der Manufaktur in Leonding bei Linz unter den 18 Beschäftigten die Arbeitszeit flexibilisiert, um der großen Nachfrage in diesem Winter nachzukommen. "Durch die Neuorganisation und dadurch neu geschaffene Arbeitsplätze in der Manufaktur in Leonding wurde unser Output an handwerklich in Österreich produzierten Decken und Pölstern stark gesteigert. Auf diesem Wege können wir der hohen Nachfrage unserer Kunden gerecht werden", so DI Peter Hildebrand weiter.

BETTEN REITER produziert in Oberösterreich jährlich mehr als 100.000 Pölster und Bettdecken. Hier legt man hohen Wert auf feinste Materialien wie weißes Kaschmir, Kamelhaar, Wildseide, feine Schurwolle, Alpaka oder Zirbe. Seit zehn Jahren ist BETTEN REITER auch stolzer Partner von "Fairtrade Österreich" und unterstützt damit aktiv eine verantwortungsvolle Produktionskette mit der Verarbeitung kontrollierter FAIRTRADE-Baumwolle. Jedes einzelne Produkt wird entlang der gesamten Herstellungskette - von der Rohstofferzeugung bis zur Endprüfung - genau begleitet und kontrolliert. Die BETTEN REITER Manufakturprodukte, die auch mit einem eigenem Label gekennzeichnet sind, sind in jeder BETTEN REITER Verkaufsfiliale und im Online Shop erhältlich.

Über BETTEN REITER

BETTEN REITER ist der österreichische Heimtextilien-Spezialist. Das Familienunternehmen ist seit 1953 die erste Adresse, wenn es um trendiges Wohnen und gesundes Schlafen geht. Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind in 17 Filialen täglich im Einsatz für die Kunden. Der Erfolg von BETTEN REITER gründet sich auf drei Säulen, die das Unternehmen von der ersten Stunde an geprägt haben: Kundennähe mit persönlicher Beratung, Top-Qualität zu besten Preisen und eine Firmenphilosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

(Ende)