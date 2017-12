DATARECOVERY® Datenrettung: 24h Hilfe bei Datenverlust an den Feiertagen garantiert

HIGHTECH

Leipzig (ptp001/24.12.2017/10:45) - In der Weihnachtszeit kommen die meisten Menschen zur Ruhe und feiern besinnlich das Fest in ihren Familien. Die Straßen sind weitestgehend beruhigt in der Zeit, Büros und Geschäfte sind geschlossen, Krankenhäuser laufen auf Minimalbetrieb und in TV Stationen wird vorwiegend auf Archivmaterial zurückgegriffen. Der Betrieb von Serversystemen in Rechenzentren läuft normal auch während der Weihnachtsfeiertage weiter.

Und wie es der Zufall will, geschieht es genau in dem Moment, wenn der IT Administrator am wenigsten damit rechnet. Es kommt zum Systemausfall bzw. Datenverlust duch einen Hardwareschaden.

DATARECOVERY® bietet seinen Kunden auch während der Weihnachtszeit eine durchgehende Rufbereitschaft bei dringenden Anliegen zur Datenrettung. Die Recovery-Mitarbeiter sind perfekt auf einen Notfalleinsatz vorbereitet. Kommt es zum Datenverlust, werden die betroffenen Datenträger per Kurier direkt in das Leipziger Datenlabor befördert. Dort erfolgt eine umgehende Diagnose des Schadens. Im Anschluss kann direkt mit der Datenwiederherstellung fortgefahren werden.

Dadurch kann der Ausfall für den Betroffenen so gering wie möglich gehalten werden. Meist innerhalb von 1-2 Tagen ist eine vollständige Wiederherstellung möglich und das betroffene System wieder voll einsatzfähig.

